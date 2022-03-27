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وزير الأشغال على جرافة لإزالة الثلوج.. "صورة"

27 - مارس - 2022
علي حمية

علي حمية

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جال وزير الاشغال العامة والنقل حميه اليوم على بعض مراكز جرف الثلوج في بعض المناطق اللبنانية في جبل لبنان، ونوه بالجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والأطقم العاملة معهم، شاكرا للعمال الموسميين وسائقي الآليات عملهم ليلا نهارا في سبيل فتح الطرقات.

واطلع حميه على “استعداداتهم الدائمة بكل ما يتعلق باستمرارية عملهم طيلة أيام العاصفة الحالية، وكما كان دأبهم أثناء العواصف الماضية”.

وأكد “الحرص على ضرورة إيلاء المناطق كافة الأهمية الكافية والمناسبة”، مشددا على أنه وكما من اليوم الأول من بداية الموسم، سيبقى إلى جانبهم كتفا بكتف، فهو لن يألو جهدا في تأمين كل ما أمكنه لمتابعة عملهم الدؤوب، حتى الوصول إلى نهاية موسم الشتاء بأقل الأضرار الممكنة”.

 

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