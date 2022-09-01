الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الأشغال: لا دولة بلا موظفي القطاع العام

منذ 3 دقائق
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه أن “لا دولة بلا موظفي القطاع العام”.

وأشار إلى “رفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية لتأمين زيادة رواتب موظفي الإدارات العامة، وهذه كانت إحدى بواعث رؤيتنا القائمة على نهضة المرافق العامة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، إدراكًا منا بأن هذا سيعيد نبض الحياة لها، مما يؤمن إستمرارية دوران عجلتها، وتحصين كرامة موظفيها معًا”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية في بيان لمكتبها الاعلامي أنها “أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وأحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غد المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتبارا من الـ 48 ساعة المقبلة كل من مصرفه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    سلّة نبيه برّي: حكومة وقوانين و"صناعة" رئيس توافقي
    الأطباء
    نقابة الأطباء تتخذ صفة الإدعاء الشخصي في ملفّ اختلاس أموال الأطباء
    المحروقات
    جدولان لأسعار المحروقات في يوم واحد... الارتفاع كبير!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!