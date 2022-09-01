وزير الأشغال: لا دولة بلا موظفي القطاع العام

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه أن “لا دولة بلا موظفي القطاع العام”.

وأشار إلى “رفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية لتأمين زيادة رواتب موظفي الإدارات العامة، وهذه كانت إحدى بواعث رؤيتنا القائمة على نهضة المرافق العامة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، إدراكًا منا بأن هذا سيعيد نبض الحياة لها، مما يؤمن إستمرارية دوران عجلتها، وتحصين كرامة موظفيها معًا”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية في بيان لمكتبها الاعلامي أنها “أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وأحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غد المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتبارا من الـ 48 ساعة المقبلة كل من مصرفه”.