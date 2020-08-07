وزير الأشغال: للعمل ضمن استراتيجيّة تكامليّة والبحث عن ميزة مرفأ صور التنافسية
قام وزير الأشغال ميشال نجار جولة في مرفأ صور في إطار الجولات التي يجريها النواب على كافة المرافىء للتأكد من جهوزيتها للعمل بدلا من مرفأ بيروت الذي لا زالت فرق الإغاثة وإجراءات التحقيق مستمرة فيه، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي ألحقها الانفجار بالمرفأ وأدت إلى خروجه عن الخدمة
.وقال نجار” ما حصل في بيروت كارثة وطنية وهذا وقت مناسب لنعزّي أهالي الشهداء وللتمنّي لجميع الجرحى الشفاء العاجل”
وأضاف:”علينا العمل ضمن استراتيجيّة تكامليّة والبحث عن ميزة مرفأ صور التنافسية”