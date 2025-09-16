وزير الأشغال من بعبدا: وعدنا بتلزيم مطار القليعات

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي قال بعد اللقاء: “وعدنا بتلزيم مطار القليعات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة، وقد تم تسليم هذا الملف إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني التي شُكِّلت وتم تعيينها عبر آلية مجلس الخدمة المدنية، وهي أمامها مهام ومسؤوليات كبيرة، في طليعة هذه المهام ملف مطار القليعات، بالإضافة إلى مواصلة العمل على توسعة مطار بيروت”.

وأوضح أن “الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز مستوى السلامة والأمن في قطاع الطيران، ورفع القدرة الاستيعابية بما يواكب حاجات السوق السياحية، ويسهم في جذب السياح وتنشيط الحركة الاقتصادية”.