السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الأشغال من مطار القليعات: تلزيم الأعمال سيبدأ مع مطلع العام 2026

منذ ساعة واحدة
مطار القليعات المعروف باسم "مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض"

مطار القليعات المعروف باسم "مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض"

A A A
طباعة المقال

استهل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جولة في الشمال بزيارة مطار القليعات، برفقة وفد من الهيئات الاقتصادية في الشمال برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وبمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، ورئيس بلدية القليعات عبد الرزاق خشفة، ورئيس بلدية تل حياة خضر الخالد، إضافة إلى حشد من الفاعليات.

وأعلن من على مدرج المطار أنّ “تلزيم الأعمال في المطار سيبدأ مع مطلع العام 2026″، مشيرًا إلى أنّه “منذ بداية العهد هناك إصرار لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تشغيل وتفعيل المطار نظراً لأهميته للشمال واقتصاد لبنان ككل”.

وختم: “زيارتي اليوم جاءت بمبادرة ودعوة مشكورة من الهيئات الاقتصادية. لقد زرت المطار مرات عدّة، وفي كل مرة تتعزز قناعتي بأهمية هذا المرفق وضرورة تشغيله ليخدم الشمال ولبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدية الكفور
    تدفّق مجاري الصرف الصحي في هذه البلدة.. والبلدية توضح!
    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة
    كمال شحادة: ‏الخطة تمثل خطوة استراتيجية مهمة!
    عناصر من أمن الدولة
    أمن الدولة: ضبط طوابع أميرية تُباع في السوق السوداء

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
    حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة