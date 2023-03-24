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وزير الأشغال: نعمل على توفير التسهيلات لشركة "توتال"

منذ 21 دقيقة
اجتماع بين حمية والمدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة توتال

اجتماع بين حمية والمدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة توتال

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تابع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، البحث مع المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة توتال رومان دو لا مارتنير، في الإجراءات التي تضطلع بها المرافق العامة التابعة للوزارة في ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، إن على صعيد مرفأ بيروت وإن في المطار.

وشدد حمية خلال الاجتماع على أن “التسهيلات كافة التي تطلبها شركة توتال في كل من مرفأ بيروت والمطار يتم العمل والتنسيق بشأنها داخ  جميع الإدارات المعنية في هذين المرفقين”، مشددًا على أن “التوجيهات كانت قد أعطيت لها مسبقًا لتأمين كل ما تطلبه شركة توتال على صعيدها، وخصوصًا في ما خص تأمين التسهيلات والإجراءات المناسبة واللازمة التي تطلبها الشركة، وذلك ضمن إطار القوانين، وبهدف مواكبة هذين المرفقين ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي ستقوم به الشركة في البلوك الرقم ٩، بحيث يكونان على أتم الاستعداد للاضطلاع بدورهما في المساهمة بوصول ملف التنقيب عن النفط والغاز إلى الخواتيم التي يتطلع إليها الشعب اللبناني”.

بدوره أعرب دو لا مارتنير، عن تقديره لما اطلع عليه من الوزير حمية “لناحية الاستعداد في تلبية كل ما تطلبه شركة توتال من تسهيلات وإجراءات في المرفأ والمطار”، مؤكدًا أن “التواصل المستمر مع الوزارة، يعد أمرًا مهمًا في هذه المرحلة التحضيرية التي تقوم بها الشركة والتي تسبق عمليات بدء الحفر في نهاية شهر أيلول المقبل”.

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