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وزير الأشغال يدق ناقوس الخطر بخصوص ما يحصل داخل أنفاق المطار!

منذ ساعة واحدة
الوزير علي حمية

الوزير علي حمية

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أعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه الخاص في تويتر ان “السرقات المتكررة التي تحصل داخل انفاق المطار (نفق الكوكودي ونفق الاوزاعي) للكابلات الكهربائية، وخصوصا تلك المتعلقة بشفاطات المياه داخلها قد زادت عن حدها بشكل فاضح، للعلم يجري العمل حاليا على تركيب كابلات جديدة في نفق الاوزاعي عوضاً عن تلك التي كانت قد سرقت سابقا!”.

وقال” ليلة البارحة فوجئنا – وبعد أن حذرنا مراراً – بحدوث سرقة ضخمة للكابلات الكهربائية داخل نفق الكوكودي! بحيث أن حجمها يدلل على أن السارقين قد أخذوا وقتهم !!!
للعلم فقط، في كل مرة كانت تحدث عملية سرقة لتلك الكابلات، كان يتم تركيب غيرها وسريعاً، على الرغم من أن ثمنها باهظ جداً”.

وأضاف “صرختنا نابعة من حرصنا على ألا تغرق الأنفاق بالمياه، وذلك حفاظاً على انسيابية المرور عبرها ولكن السرقات تتفاقم داخلها، والقدرة على تعويضها اصبح مكلفا جداً، فليتحمل الجميع مسؤولياتهم قبل أن نجد أنفسنا مجبرين على اغلاقها، وتحويل السير عنها، مما سيؤدي حتما الى اختناقات مرورية كارثية”.

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