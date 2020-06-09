وزير الأشغال يعلن موعد فتح مطار رفيق الحريري الدولي

عقد وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد من اتحاد وكالات السياحة والسفر( U.T.A ) المرخصة من وزارة السياحة، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتسلّم الوزير نجار كتابًا من الوفد عرض من خلاله لمشاكل قطاع السياحة والسفر في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وكيفية تذليل هذه العقبات من خلال: اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، توحيد المبيع وسعر صرف الدولار، التحويلات المالية لشركات الطيران، اعفاء القطاع من بعض الضرائب والرسوم، تسهيل اعطاء موافقات الطيران المدني للطائرات المستوفية الشروط، وضع خطط لتسهيل وجذب السياح ومنح وكالات السفر بطاقات الدخول الى المطار.

ولفت نجار إلى أن “لقطاع السياحة دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد”، واعدًا بنقل المطالب الى رئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين: الاشغال، المالية، الصحة والسياحة والاقتصاد لإستمرار عمل هذا القطاع”.

وأعلن أن “مطار رفيق الحريري الدولي سيتم فتحه اوائل شهر تموز المقبل مبدئيًا لتعجيل نمو الحركة الاقتصادية وعودة الحياة الى كل القطاعات”

فمع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، في شهر اذار الماضي إثر اجتماع لمجلس الوزراء أن “لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة التعبئة العامة”، كما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات منها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد 29 آذار/مارس 2020، ليتم تمديد المهلة في قرارات لاحقة.