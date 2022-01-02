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وزير الإتصالات يعلنها.. نحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات في هذا الحال!

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 11:24 مساءً
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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اكد وزير الإتصالات جوني قرم على ان إنقطاع الإتصالات يحصل بسبب السرقات أو بسبب الأعطال وانعدام القدرة على تأمين الدولار بسبب عدم وجود آلية للإستحصال عليه من السوق السوداء وعدم فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان.

واضاف في حديث تلفزيوني: المازوت في وزارة الإتصالات “مستلمه شخص واحد”، “وإذا ما تصلح الوضع رح يصير بالإنترنت متل ما صار بالكهرباء”.

وتابع: إن لم تعدل تعرفة الإتصالات أو تم دعمها خلال 3 أو 4 شهور فنحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات.

واضاف: إن استطعت تطبيق المشروع الذي أعمل عليه والذي يقضي بمحاربة الإنترنت غير الشرعي فسنتمكن من تمديد فترة تحمل هذا القطاع.

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