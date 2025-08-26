وزير الإعلام السابق يرد على باراك: الصحافة ليست فوضى!

كتب الوزير السابق زياد المكاري عبر منصة “اكس”: “برسم المبعوث الاميركي توم براك: الصحافيات والصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية. كل ما عدا ذلك من كلام أو توصيف، مرفوض ومدان. لمن لا يعلم، نذكّر بأن الصحافة تأريخ للحظة وتوثيق للحدث ولسان المجتمع، وليست فوضى”.

