وزير الإعلام: القرارات المتعلقة بالنزوح السوري عمليّة أكثر من السابق

أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، بعد اجتماع التشاور الأخير في السراي، أن الأمور العديدة التي حدثت مؤخرًا، من النزوح السوري والأزمة الدبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، قد سرّعت وتيرة الاهتمام بالمشكلة الوجودية للبنان.

خلال حديثه التلفزيوني، أشار مكاري إلى أن الحل فيما يتعلق بالنازحين السوريين يكون إما بالعودة إلى سوريا أو بالانتقال إلى بلد ثالث. وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، رد على انتقادات المواطنين بأن هذه المرة، القرارات تعتبر عمليّة أكثر من السابق، مثل التعميم الذي يهدف إلى إغلاق المؤسسات غير المرخصة التي يملكها السوريون.

وبالنسبة لقوافل العودة، أوضح مكاري أن الأمر ليس بهذه السهولة المتوقعة، بل يحتاج إلى حل سياسي مع سوريا ورفع الحصار عنها، إضافة إلى إقناع المجتمع الدولي بأن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة لعودة النازحين.

وختم مكاري حديثه بتأكيد أهمية التعاون والحلول العمليّة لمواجهة التحديات الواقعة، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة النزوح السوري.