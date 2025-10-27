وزير الإعلام بول مرقص يختتم زيارته الرسمية لقطر لتعزيز التعاون الإعلامي

اختتم وزير الإعلام اللبناني، المحامي د. بول مرقص، زيارته الرسمية لدولة قطر التي استمرت يومين، والتي التقى خلالها نظيره القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ خالد بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، ومدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات عبد الله غانم المهند.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تطوير التعاون الإعلامي بين لبنان وقطر، وتفعيل التنسيق في مجالات الإنتاج، وتبادل الخبرات، ودعم الإعلام اللبناني.

وشملت الزيارة عدداً من المؤسسات الإعلامية القطرية، من بينها تلفزيون قطر حيث التقى الوزير مرقص مديره علي صالح بدر السادة، وزار شبكة الجزيرة الإعلامية واطّلع على آليات العمل في استوديوهاتها وأقسامها الإخبارية.

وختم الوزير مرقص زيارته مؤكداً على “أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين لبنان وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جميع أشكال الدعم والتبادل الإعلامي”، معبّراً عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال من الجانب القطري، ومنوّهاً بجهود الإعلاميين اللبنانيين العاملين في المؤسسات الإعلامية القطرية.