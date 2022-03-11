وزير الإعلام زار بعبدا والسراي.. لتفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة

أعلن وزير الاعلام الجديد المهندس زياد المكاري، ان “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة الى رحاب العمل الوطني الجامع”.

كلام الوزير المكاري جاء بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له ظهر اليوم في قصر بعبدا، لمناسبة تعيينه وزيرا للاعلام خلفا للوزير السابق جورج قرداحي.

وتمنى الرئيس عون للوزير المكاري “التوفيق في مهامه الجديدة”، مشددا على “أهمية وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.

بعد اللقاء، أدلى الوزير المكاري بالتصريح الآتي: “لا يمكن الانطلاق بمهامي الوزارية من دون ان اتشرف بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون والاستماع الى توجيهاته، حيث كانت مناسبة كي اشكر كل من منحني الثقة، وأتمنى التعاون بين الجميع لما فيه خير لبنان واللبنانيين. ولا شك ان دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع. واخترت في هذه المرحلة الا اتحدث قبل ان اتسلم مهامي، وانا قريب من الجميع. البلد يعاني من ازمة كبيرة تتطلب ان نعمل بدل ان نتكلم”.

الى ذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8923 القاضي بتعيين العميد الركن بيار صعب عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، كما وقع المرسوم الرقم 8924 القاضي بتعيين العميد الركن محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.

وبذلك، اكتمل عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة أعضاء.

من جهة أخرى، التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الإعلام الجديد زياد مكاري في السرايا الحكومية.

وبعد اللقاء، قال الوزير مكاري: “زرت الرئيس ميقاتي لشكره على الثقة التي منحني إياها، وإن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية”.

اضاف: “الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الإنتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع”.

وتابع: “لقد إتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا. سأتسلم مهام وزارة الإعلام يوم الإثنين المقبل من الوزير عباس الحلبي، وسندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية”.