وزير الإعلام: شاشة تلفزيون لبنان لم ولن تقفل ما دمنا موجودين

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعلام زياد المكاري المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية لا سيما قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه.

وقال المكاري عقب اللقاء: : “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وكان تشديد على انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام وبأسرع وقت “.

اضاف: “من ناحية أخرى تناولت مع دولته إمكان تعجيل النقاش بقانون الإعلام الذي ارسلته وزارة الاعلام الى لجنة الإدارة والعدل وتم الاتصال بدوائر البرلمان، وسيبدأ النقاش في مجلس النواب ان شاء الله، لان الأزمة السياسية والإجتماعية تنعكس على الاعلام ، وعلينا ان ننظر ماذا يحصل على السوشال ميديا، وكيف تتعامل مع كل الاحداث التي تجري، ونحن متفقون على ان الإعلام هو منبر حر وبخاصة أن لبنان بلد الحريات والموضوع غير مطروح للنقاش”.

وتابع: “تكلمنا أيضاً عما حصل في تلفزيون لبنان وأكدت له أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل ما دمنا موجودين، وهذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وحاضره، ونتمنى ان تكون مستقبله، وأكدنا ان موظفي التلفزيون سوف يأخذون حقوقهم كاملة مثل كل القطاع العام”.

كما استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينجي يامادا والوفد المرافق، في حضور السفير الياباني لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل رئيس المجلس المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس واتش” تيرانا حسن يرافقها مديرة مكتب المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط لما فقيه.