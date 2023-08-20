وزير الإعلام: صحافة بيروت حرة لا توضع عليها قيود

كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري على منصة “اكس”:

“نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت. وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.، نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا، ونشكر له حفله الذي انعش ليلها. نؤكد بأن بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة”.

وكان نادي الصحافة قد اصدر بياناً تعليقاً على الموضوع جاء فيه:

“فوجئ الوسط الإعلامي في لبنان بأن منظمي حفل الفنان عمرو دياب وضعوا شروطاً على الصحافيين الذين كانوا يرغبون بتغطية حفلته في بيروت اقل ما يقال فيها إنها تتنافى مع حرية الرأي والتعبير التي نناضل من أجل بقائها، كما أنها تضرب عرض الحائط الدستور والقوانين اللبنانية التي تكرّس حرية التعبير ولذلك نطالب باعتذار علني من الفنان عمرو دياب ومن منظمي الحفل للصحافة اللبنانية ونطالب وزير الإعلام زياد المكاري باتخاذ موقف مما حصل منعاً لتكرار هكذا ممارسات لا تمت إلى الثقافة اللبنانية بصلة”.

وتابع: “إن نادي الصحافة يؤكد أن كل الإعلام اللبناني ملتزم وداعم للسياحة في لبنان ويعمل على تعزيز موقع لبنان السياحي وعلى إبراز ما يقوم به قطاع السياحة باعتباره المتنفس الوحيد للبلد اقتصاديا واجتماعياً ومعيشياً، وهو يدعو الزملاء الصحافيين ووسائل الإعلام إلى مقاطعة أي نشاط سياحي يفرض شروطاً تحد من حرية الرأي والتعبير”.