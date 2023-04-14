الجمعة 23 رمضان 1444 ﻫ - 14 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الإعلام: فخورون بوجود مؤسسات إعلامية ناجحة مثل "صوت بيروت إنترناشونال"

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2023 11:02 مساءً
الوزير زياد مكاري

الوزير زياد مكاري

A A A
طباعة المقال

أشاد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بالنجاح الذي حققته منصة صوت بيروت إنترناشونال خلال فترة قصيرة.

وفي حديث خاص مع صوت بيروت، أشار مكاري إلى أنه “بالرغم من كل الصعوبات التي يمر بها البلد، والتي تعاني منها وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الرسمية، فنجن نشجع هكذا مؤسسات كبيرة مثل منصة صوت بيروت إنترناشونال”.

وتابع مكاري: “كما تحدثت من قبل مع الإعلامية ديانا فاخوري، فليس من الضروري أن يقدم المال أعمالاً ناجحة، بل الأهم ان تتم إدارة المال بشكل ذكي من دون هدر، وتستخدمه بشكل محترف، حينها بالتأكيد تنجح بإدارة المؤسسة”.

واعتبر الوزير مكاري أن الإعلام يتطور بشكل كبير، ونحن نمشي على نفس الخطى، ورأى ان منصة صوت بيروت إنترناشونال تقدمت كثيراً بوقت قليل، وهذا يزيدنا فخراً في لبنان، أن نرى هكذا مؤسسات بهذا الشكل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير أمنيّة لبلدية العقيبة
    لضبط الاعتداءات.. تدابير أمنيّة لبلدية العقيبة
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    اعتداءات وإلقاء قنابل دخانيّة.. ماذا حصل عند الحدود الجنوبيّة؟
    إيلي محفوض
    محفوض: نصر الله مُصرّ على توريطنا بحروب عبثية.. وليتذكّر "لو كنت أعلم"

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
    بطاقات التشريج
    أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
    هزة أرضية
    هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!