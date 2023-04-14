وزير الإعلام: فخورون بوجود مؤسسات إعلامية ناجحة مثل "صوت بيروت إنترناشونال"

أشاد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بالنجاح الذي حققته منصة صوت بيروت إنترناشونال خلال فترة قصيرة.

وفي حديث خاص مع صوت بيروت، أشار مكاري إلى أنه “بالرغم من كل الصعوبات التي يمر بها البلد، والتي تعاني منها وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الرسمية، فنجن نشجع هكذا مؤسسات كبيرة مثل منصة صوت بيروت إنترناشونال”.

وتابع مكاري: “كما تحدثت من قبل مع الإعلامية ديانا فاخوري، فليس من الضروري أن يقدم المال أعمالاً ناجحة، بل الأهم ان تتم إدارة المال بشكل ذكي من دون هدر، وتستخدمه بشكل محترف، حينها بالتأكيد تنجح بإدارة المؤسسة”.

واعتبر الوزير مكاري أن الإعلام يتطور بشكل كبير، ونحن نمشي على نفس الخطى، ورأى ان منصة صوت بيروت إنترناشونال تقدمت كثيراً بوقت قليل، وهذا يزيدنا فخراً في لبنان، أن نرى هكذا مؤسسات بهذا الشكل”.