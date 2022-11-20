وزير الإعلام في القمة الفرنكوفونية: امنعوا لبنان من الانهيار

عقد اجتماع مغلق بين رؤساء الدول والحكومات ورؤساء ووفود الدول والحكومات الأعضاء، في المنظمة العالمية للفرنكوفونية، في جربة التونسية، بعنوان “فرنكوفونية الغد”.

وقال وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مداخلة، إنه “منذ نشأة أول منظمة حكومية دولية للدول الفرنكوفونية، والذي أسهم في إنشائها في شكل كبير الرئيس شارل حلو، مروراً بتوقيع الميثاق اللغوي في مونترو العام 2010، ثم افتتاح مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية في بيروت أخيرا، يظهر لبنان في كل هذه المراحل تعلقه بالفرنكوفونية التي تحمل قيما عديدة”.

وأشار إلى أن “الازمات السياسية والاقتصادية المتتالية التي يمر بها لبنان تهدد كيانه وهويته الثقافية، وهي تشكل خطرا داهما، ومن الممكن أن يكون مصيريا في حال عدم اتخاذ إجراءات على هذا الصعيد. ونضيف الى كل هذه الازمات أزمة اللاجئين السوريين التي ترهق الوطن الذي يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية منذ 3 سنوات”.

ودعا المكاري المجتمع الدولي الى “منع لبنان من الانهيار من خلال إنقاذ إرثه الثقافي ودعم وسائل الاعلام والتربية والصناعات الثقافية والابداعية، وعبر مساعدتنا على رد ثقة المواطن بالدولة”.

وأضاف، “افتتاح مركز منظمة الدول الفرنكوفونية في بيروت يشكل بصيص امل في ليالي لبنان الحالكة، وهذا التمثيل يذكرنا بخصوصية لبنان المتعدد اللغات والذي يشكل نموذجاً للتعددية الثقافية”.

وذكر المكاري بالتزام لبنان الكامل بوضع مكتب المنظمة الفرنكوفونية في بيروت في تصرف الفرنكوفون في الشرق الأوسط، مثنياً على تعيين الدبلوماسي الارمني ليون أميريجنيان مسؤولاً عنه، مشيراً الى أنه “اختيار رمزي يؤكد أهمية الوجود الأرمني في لبنان، هذه الطائفة المتعلقة كثيرا بالفرنكوفونية”.