الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الإعلام: مجلس الوزراء وافق على الأهداف في الورقة الاميركية

منذ 17 ثانية
وزير الاعلام بول مرقص

وزير الاعلام بول مرقص

A A A
طباعة المقال

اعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقد في قصر بعبدا ان “مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش”.

وأشار إلى أننا “وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.

ولفت الى ان “رئيس الجمهورية جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك اجراءات للإعداد لها”.

وردًا على سؤال عن انسحاب بعض الوزراء، اجاب: “الوزراء المنسحبون من الجلسة ملتزمون بالبيان الوزاري وانسحابهم لا يطرح مسألة ميثاقية، وحاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب مارك ضو
    مارك ضو: لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة
    حزب الوطنيين الأحرار
    الوطنيّين الأحرار: لقد بلغ تمادي التدخل الإيراني في الشأن اللبناني حدّاً من الوقاحة
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    الوزير مكي: لا يمكن أن أحمل عبء القرار الشيعي!

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟