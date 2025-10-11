السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
وزير الإعلام من مودينا: التنوع اللبناني رسالة سلام إلى العالم

وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

شارك وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، في مؤتمرٍ دولي عُقد اليوم في مودينا – إيطاليا تحت عنوان “الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام”.
وشارك إلى جانبه كلٌّ من وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو (مؤسس حزب “إخوة إيطاليا” المحافظين الوطنيين – FDL)، ووزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي عثمان، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من الشخصيات الوزارية والسياسية والثقافية والإعلامية من دول عدّة.

وفي كلمته، اعتبر الوزير مرقص أنّ الذكاء الثقافي يعني “القدرة على فهم الآخرين واحترامهم ورؤية العالم بعيون مختلفة”، مشيراً إلى أنّ هذا المفهوم في مجال الإعلام “يشكّل مسؤولية يومية على الصحفيين والمحرّرين والمنتجين، الذين عليهم أن يدركوا تأثير كلماتهم وصورهم وأخبارهم على الآخرين”.

وأضاف مرقص: “في بلدٍ كلبنان، حيث التنوع الديني والثقافي يعيش جنباً إلى جنب، يمكن للإعلام أن يلعب دوراً محورياً في تقريب الناس من بعضهم البعض، بدلاً من تعميق الفجوات”.

ورأى أنّ الإعلام اللبناني المتنوّع هو “مرآة لمجتمعنا، يعكس اختلافاتنا وهويتنا المشتركة في آنٍ معاً”، مؤكداً أنّ “الاستخدام الحكيم للإعلام يمكن أن يحوّله إلى جسر يربط بين الناس”. ودعا إلى أن تنقل الأخبار عن لبنان “وجهه المشرق في العهد الرئاسي الجديد”.

وأشار الوزير مرقص إلى أنّ الذكاء الثقافي “يساعد على كشف التحيّز ومنع المعلومات المضلّلة وتعزيز الحوار لتفادي الانقسامات”، مشدداً على أنّ دور وزارة الإعلام يتمثّل في “دعم الإعلام المسؤول وتشجيع التدريب الذي يعزّز الوعي الثقافي، خصوصاً لدى الشباب”.

وختم داعياً وسائل الإعلام اللبنانية إلى “حمل رسالة التنوع واعتبارها قوة وطنية وثقافية يجب الاحتفاء بها”.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير مرقص اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، نقل خلاله تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، حيث أعلن الوزير الإيطالي عن رغبته بزيارة لبنان وقوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب خلال شهر كانون الأول المقبل.

