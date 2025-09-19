وزير الإعلام: ندقق في موازنة 2026 والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت موازنة 2026، أن “المجلس أعاد البحث في المواد المعلقة من الجلسات الماضية، والتي كانت في حاجة إلى مزيد من التدقيق”.

وقال: “حاولنا تفادي الأحكام أو النصوص التي لا علاقة لها مباشرة بالموازنة، وموضوع عدم التهرّب من الضريبة كان مسيطرا أيضا في الجلسة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وعدم حصول عجز في الموازنة”.

إلى ذلك، أفاد مرقص بأنّ “الحكومة رغم انكبابها على دراسة موضوع الموازنة، فإنّ المساعي والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الإسرائيلية والإيضاح امام الدول الراعية والضامنة للترتيبات الأمنية أن تقوم بدورها”.

وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، الصناعة جو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين .

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.