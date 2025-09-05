الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
وزير الإعلام: ننتظر دعماً إقليمياً ودولياً لمساعدة الجيش في تنفيذ خطته لحصر السلاح

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 10:23 مساءً
وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

أكد وزير الإعلام بول مرقص، في حديث لقناة الحدث، أنّ الجيش اللبناني “بسط سلطة الدولة في الجنوب”، مشدداً على أنّ جميع الوزارات ستدعم خطته الرامية إلى حصر السلاح.

وأوضح أنّ “تنفيذ الخطة يعود للجيش الذي يحدّد مراحلها وفق معطيات وأرقام واضحة”، لافتاً إلى أنّ هناك بعض “التقييدات” التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في الميدان.

وأشار مرقص إلى أنّ خطة الجيش “تترجم قرارات جلسة 5 آب” وأنّ مجلس الوزراء لم يغيّر قراره الصادر في ذلك التاريخ، مضيفاً: “ننتظر دعماً إقليمياً ودولياً لمساعدة الجيش في تنفيذ هذه المهمة الوطنية”.

وختم بالتأكيد أنّ إسرائيل لا تزال غير ملتزمة بترتيبات وقف إطلاق النار، ما يضع تحديات إضافية أمام تطبيق الخطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن ​خطة حصر السلاح​.

