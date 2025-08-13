وزير الإعلام يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء.. ويعلن عن جلسة غداً في السراي الحكومي!

أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أقرّت الحكومة سلسلة قرارات وتعيينات وإجراءات تنظيمية.

وقال مرقص أنّ مجلس الوزراء قرّر عدم الموافقة على مشروع قانون للحدّ من صلاحيات المحقق العدلي.

وقرر المجلس تعيين محمد سليم زعتري مديرًا عامًا لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن يتم استكمال تعيينات سائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية لاحقًا. كما وافق على تطويع 500 رقيب متمرن اختصاصي وعادي، و1000 دركي متمرن لصالح قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استخدام 56 أجيرًا لصالح المؤسسة.

وأعلن مرقص موافقة الحكومة على تشديد العقوبات بحق من يتعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي، في حين لم توافق على اقتراح قانون يهدف إلى تعديل صلاحيات المحقق العدلي في ما يتعلق بقبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة.

وفي ملف القطاع العام، أشار مرقص إلى أن أوضاعه ستُبحث في جلسة حكومية لاحقة. كما تناولت الجلسة ملف مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، حيث شدد مجلس الوزراء على ضرورة التزامهم بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، ومنحهم مهلة أقصاها 45 يومًا لتسوية أوضاعهم، مع اتخاذ تدابير صارمة تصل إلى تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء.

وختم مرقص بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين المرعية الإجراء.

هذا، وأعلن مرقص أنّ “مجلس الورزاء سيعقد غدًا جسلة في السراي عند الساعة 3 لاستكمال البحث في البنود الواردة في جدول الاعمال والتي لم يتسنّ للحكومة درسها”. ومن أبرز البنود المطروحة للنقاش: ملف الكهرباء وملف خدمة Starlink.