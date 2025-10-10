الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
وزير الإعلام يشارك غداً في مؤتمر دولي في إيطاليا حول "الذكاء الثقافي"

منذ 38 دقيقة
وزير الاعلام بول مرقص

يشارك وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في ندوة حوارية تُعقد غدا في روما- مودينا، إلى جانب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتّو، ووزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي عثمان، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من الشخصيات الوزارية والسياسية الثقافية والإعلامية من دول عدّة.

الندوة التي تُقام تحت عنوان: “​الذكاء الثقافي​ ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام”، تنظّمها مؤسسات Presidio Culturale Italiano وCultura Italiae وS.E.M.I (Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione) التي تعتبر جزءا من تشكيلات منظمات الأمم المتحدة.

ومن المقرّر أن يُلقي مرقص كلمة في المناسبة، يتناول فيها أهمية الذكاء الثقافي، ودور الإعلام اللبناني في تعزيز الحوار بين الثقافات والمجتمعات، ومكانة الاعلاميين اللبنانيين في المنطقة العربية والغرب.

