وزير الإعلام يشكر السفير البريطاني على تعديل نصائح السفر للبريطانيين إلى لبنان

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني هايمش كاول ترافقه مديرة المكتب الإعلامي أوليفيا جونز، وعرض معه كيفية تعزيز العلاقات الاعلامية بين البلدين واتفقا على مباشرة الاتصالات مع مسؤولين في الحكومة البريطانية ومؤسسات اعلام بريطانية، كما بحثا شؤوناً عامة، وموضوع الحريات الإعلامية وحمايتها في لبنان عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وشكر الوزير مرقص السفير البريطاني على قيام بلاده بتعديل نصائح السفر للبريطانيين إلى لبنان واكد انها “خطوة حميدة تؤشّر لعودة الأمن والاستقرار الى لبنان مع بداية العهد الرئاسي الجديد وإنطلاق عمل الحكومة” .