الخميس 23 شوال 1445 ﻫ - 2 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الإقتصاد التقى وفد سلطنة عمان في الدوحة: فرصة للتشاور ومد جسور التعاون

منذ 25 دقيقة
A A A
طباعة المقال

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام، بوفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي استضافته دولة قطر في 30 من نيسان في الدوحة بكل من: الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.

وكانت فرصة للتشاور ومد جسور التعاون البنّاء بين البلدين لا سيما الدور العماني “الذي لطالما كان فعالاً في التوصل لمبادرات حل المعضلات والمشاكل العالقة ولحلول بين البلدان المحيطة والاقليمية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم منيمة
    منيمنة: نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين
    الشيخ سامي أبي المنى
    شيخ العقل عرض مع خير الدين لشؤون الطائفة والتقى زواراً
    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا: مصير لبنان في خطر ولن نقبل بإبر التخدير أو البنج

    الأكثر قراءة

    تيك توك
    بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
    جنود من الجيش السوري
    بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا
    مطعم “Pizza Secrets”
    بعد المرفأ.. "التلحيم" يتسبب بحادثة مطعم بيروت