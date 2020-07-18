وزير الإقتصاد: سيتم الاتفاق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي

قال وزير الاقتصاد راوول نعمة إن “الانتكاسة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان جعلته دولة فاشلة”. لكن أكد أنه “سيتم في نهاية المطاف الاتفاق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، هناك ضوء في نهاية النفق، واثق 100 بالمئة من أنه سيتم الاتفاق قريبا على خطة إنقاذ دولية لمساعدة لبنان”، وحذر من أن أحدا لن يستثمر في لبنان حتى يتم وضع إطار عمل صندوق النقد.

وردّاً على سؤال في مقابلة مع “سكاي نيوز”، حول ما إذا كان من الإنصاف وصف لبنان بأنها دولة فاشلة ، قال: “بالطبع إنها كذلك، فالأزمة الاقتصادية أدت إلى انهيار الأشياء الأساسية (..)”.

وقال: “الحكومة تفعل في رأيي كل ما هو مطلوب للخروج من هذه الأزمة، نحن ندفع ثمن الإدارة السيئة للاقتصاد والجانب المالي من اختلالات الموازنة وميزان المدفوعات لمدة 30 عاما. الكثير من الناس الذين كانوا ميسوري الحال باتوا الآن على حافة الفقر”.

وتعليقاً على أزمة الكهرباء، قال نعمة إنها “مشكلة في الإمداد وليست مشكلة تمويل”، واصفا الأمر بـ”الفظيع” ومتحدثا عن سلسلة الإمدادات التي تعرضت إلى الانهيار.