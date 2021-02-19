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وزير الاتصالات أعلن وضع باقتين خاصتين في خدمة الطاقم الطبي دعماً لجهودهم

19 - فبراير - 2021
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط

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اطلق وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط مع نقيب أطباء لبنان – طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ونقيبة أطباء الأسنان في لبنان- طرابلس الدكتورة رلى ديب خلف باقتين خاصتين بالأطباء وأطباء الأسنان Care Online Business وCare Online Pro، دعما لجهودهم في ظل وباء كورونا وتقديرا منه لعطاءاتهم.

وكان الوزير حواط زار ظهر اليوم مقر نقابة اطباء الأسنان في طرابلس، في حضور النقيبين أبي صالح وديب خلف وأعضاء من مجلسي النقابتين.

وقال حواط: “في خطوة إنسانية لدعم الطاقم الطبي الذي بدوره يكافح من اجل بقائنا في ظل جائحة كورونا المستجدة، الشرسة، التي جعلت شعبنا الحبيب يعاني عذاب الفراق، وحدث ولا حرج عن أنين الاطفال ووجع الامهات وألم الآباء.

وعلى رغم كل صيحات التحذير “خليك بالبيت” صيحات قد تصلح مع البعض ولكنها لا تصلح للعاملين في القطاع الصحي الذين يجدون أنفسهم في الصفوف الأولى “على خط النار”، لذلك طلبنا من شركتي الهاتف الخليوي، وبالتعاون مع فريق عمل الوزير التجاري، وضع باقتين جديدتين “Care Line Business وCare Line Pro” في خدمة الطاقم الطبي ابتداء من أول آذار 2021 ولغاية سنة واحدة، بحيث جرى حسم ما يقارب 75 في المئة من الأسعار السابقة للخدمات المطروحة في الباقتين المستحدثتين، ويطبق عليهما سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان”.

وأضاف: “للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع شركتي الهاتف الخليوي عبر خدمة Live Chat، شبكات التواصل الإجتماعي، أو على الرقم 111”.

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