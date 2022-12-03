وزير الاتصالات: إذا ما في أوجيرو ما في اقتصاد وما في لبنان

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​جوني القرم​ في حديث للجديد، إلى انه من اول يوم جاء فيه إلى الوزارة من اجل العمل وليس للتحدث بالسياسة.

وتابع القرم القول “اذا ما في ​اوجيرو​ ما في ​اقتصاد​ وما في لبنان”، والمرسوم يريد قرار من ​مجلس الوزراء​، واتمنى ان يكون هناك توافق”.

مضيفاً: “انا صراحة لبناني قبل ان اكون مسيحي”، والأولوية هي أمور الناس، والناس ستهاجمني بحال لم يكن هناك انترنت”.

يشار إلى أن القرم كان قد لفت في تصريح تلفزيوني سابق إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد له تمرير ملف أموال هيئة “أوجيرو” من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لأهميّته، وبالتّالي سيحضر جلسة الإثنين”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء عند السّاعة الـ11 من قبل ظهر الإثنين المقبل، في السّراي الحكومي.

ويتضمّن جدول الأعمال 65 بندًا، أوّلها توزيع الاعتمادات المخصّصة للمعالجة في المستشفيات الخاصّة والعامّة على نفقة وزارة الصحّة العامّة.