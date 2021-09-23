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وزير الاتصالات: الأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت

23 - سبتمبر - 2021
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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جال وزير الاتصالات جوني القرم على مكاتب شركة “تاتش”، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهامه، واجتمع مع رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة للشركة حياة يوسف وأعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين، وتم البحث في شؤون قطاع الاتصالات الخلوية في الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد وتأثيرها على القطاع.

وأكد القرم خلال الاجتماع، انه “كمواطن صالح جاء ليعمل ويساعد”، لافتا الى انه لن “يقدم الوعود الكثيرة، انما سيحاول اعادة القطاع الى ما كان عليه قبل الازمة”.

ووصف الأجواء في البلاد بـ”الايجابية على مختلف الصعد”، مشيراً الى ان “التعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي وجميع الوزراء يتسم بالايجابية، مما سيعطي دفعا للامور كي نسير قدما”.

وشدد على “ضرورة تأمين مادة المازوت، لان استمرار عمل القطاع متوقف على توافرها، فالأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت وتحسين وتطوير الشبكة”، مؤكدا “عدم نيته رفع اسعار التخابر او الانترنت الا ضمن خطة شمولية للحكومة جمعاء”، داعيا الى “رفع ايرادات شركتي الخليوي عبر طرح او استحداث باقات وخدمات جديدة، اذ على الشركتين ان تقدما الأفضل للمواطنين من خلال المنافسة بينهما”.

وأبدى استعداده “للمساعدة والعمل”، واضعا “إمكانات الوزارة في تصرف الشركتين لما فيه خير ومصلحة الجميع”، وقال: “سأعمل تحت سقف القانون وضمن الصلاحيات المعطاة لي لصالح لبنان وجميع المواطنين”.

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