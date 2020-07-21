وزير الاتصالات: المازوت اصبح مؤمناً 100 في المئة لمحطات الارسال

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أعلن وزير الاتصالات طلال حواط أن المازوت اصبح مؤمناً 100 في المئة لمحطات الارسال وهناك عدد قليل جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها بسبب التأخير بدفع مستحقات عليها.

وعصفت أزمة انقطاع الاتصالات بجميع شركات الاتصالات العاملة في لبنان، بما فيها شبكتا الخلوي “ألفا” و”تاتش” المملكوتان للدولة، بالإضافة إلى شبكة هيئة “أوجيرو” التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت (DSL) في البلاد.

وشهدت معظم المناطق في لبنان انقطاعا لخدمات الاتصالات، من مدينة صور جنوبا إلى حلبا شمالا مرورا بجونيه وجوارها والهرمل والقرى المجاورة، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات في منطقتي حاصبيا والبقاع الغربي.