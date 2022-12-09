وزير الاتصالات: شركتا الاتصالات سلمتا بطاقات التشريج لوكلائهما

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم اعلام المواطنين اللبنانيين عن تسليم شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش”، اليوم الجمعة، بطاقات التشريج لوكلائها، الأمر الذي يجنّب نشوء سوق سوداء.

ويشكر الوزير القرم موظفي الشركتين على تحسّسهم بالمسؤولية وقيامهم بواجباتهم لما يحقّق مصلحة المواطن.

وكان القرم قد أكد في وقت سابق أنه حتى الآن لم يتم ‏التوصل إلى حل لوقف اضراب الموظفين في شركتي ألفا ‏وتاتش.

مشيرًا إلى أن الموظفين في شركة “تاتش” ‏أصدروا أمس بيانا بالعودة إلى العمل، غير أن موظفي ‏‏”ألفا” مستمرون في الإضراب.‏

وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “الموظفون نالوا ‏معظم حقوقهم”، لافتاً إلى أن الوضع غير مناسب للزيادة ‏على الأجور ولا سيما أن هذه الطريقة وتحت الضغط لا ‏يمكن أن تجري المفاوضات.‏

وأضاف: “أنا وزير مرحلة، والموظفون هم الباقون في ‏الوزارة، لذا أنا مؤتمن على مصلحة الشركات في ‏المستقبل وتحسين قيمة هذه الشركات وعلى خدمة ‏المواطن، ولكن إذا قمنا بزيادة 25 في المئة على الرواتب ‏التي يطالب بها الموظفون سيؤدي ذلك إلى عبء كبير ‏على الشركات”.‏