وزير الاتصالات: ممنوع أن تتوقف أي محطة عن العمل

اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، خلال مشاركته في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، التي عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، ان “قطاع الاتصالات هو اولوية، ولتأمين استمراريته يجب توفير مادة المازوت لكل المحطات وعلى كل الاراضي اللبنانية، اضافة الى قطع الغيار وكل مستلزمات الصيانة للشبكة الثابتة والخلوية”، مشددا على “انه ممنوع ان تتوقف اي محطة عن العمل ولأي سبب كان لذلك علينا ان نبذل كل جهودنا لتفادي حصول امر كهذا”.

وفي هذا الاطار جرى التداول قي ثلاثة مواضيع، وهي:

“اولا، وضع اقتراح قانون لتعديل المادة36 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020، قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، بهدف تامين دفع كل النفقات والمصاريف المتوجبة على شركتي الخلوي.

ثانيا، طلب تامين اعتمادات إضافية لصالح هيئة اوجيرو لمواجهة الاعباء الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من اجل توفير التيار الكهربائي وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة للشبكة الهاتفية التي تدفع على سعر صرف الدولار اليوم.

ثالثا، التأكيد على حق الدخول الى اي محطة واللجوء الى القانون في حال منع أصحاب العقارات الشركتين من الولوج إلى الموقع لتعبئة الفيول او القيام بالصيانة، كما تم التأكيد على ان دفع بدل الايجارات سيكون فقط بالليرة اللبنانية”.

وجرى خلال الجلسة “التأكيد على دور شركتي الخلوي الفا وتاتش” بالمتابعة اليومية الحثيثة مع الشركة المتعاقدة معهما لتأمين مادة المازوت لكل المحطات وعلى كل الاراضي اللبنانية وكل مستلزمات الصيانة لمنع اي انقطاع للارسال”.