الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
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وزير الاتصالات يرد على طلب ميقاتي

منذ 51 دقيقة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

اولاً: إنّ وزير الاتصالات جوني القرم يشكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تبنيه الطرح الذي تقدّم به الوزير امام مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فيما يتعلّق بعمل وزارة الاتصالات لناحية ضبط شبكة الخليوي التي يتم استخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، واحصاء اعدادهم ليصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم.

ثانياً: إن الوزير القرم سيعمل على متابعة الموضوع وتطبيقه وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدولية المعمول بها.

ثالثاً: إن الوزير القرم يتمنّى على الوزراء المعنيين القيام بصلاحياتهم في هذا الاطار، كلٌّ ضمن وزارته.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الإلتزام في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بحقّ المشتركين المستفيدين من خدمات الهواتف الخليوية المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والتشدّد باتّخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة بحقّ كلّ من لا تتوافر فيهم الشروط المفروضة قانوناً.

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