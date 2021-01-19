وزير الاتصالات يصدر قرارا بتعديل الاسعار الرسمية للخطوط الخلوية المميزة أرقامها

أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط قرارا قضى بتعديل الأسعار الرسمية للخطوط الخلوية المميزة أرقامها، وذلك في خطوة جديدة لضبط عملية بيعها وبهدف وضعها في متناول من يشاء من المواطنين المهتمين بشرائها وبسعرها الرسمي وبالليرة اللبنانية.

وشدد على ان هذا القرار سوف يؤمن مداخيل اضافية لخزينة الدولة ما يقارب العشرة ملايين وخمسمائة الف دولار من الفئات المذكورة فقط.

وفي التفاصيل، يعدل القرار الأسعار الرسمية للخطوط الخلوية المميزة بحيث تكون على الشكل الآتي، (من دون الضريبة على القيمة المضافة) ويطبق عليها سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان المركزي:

– الأرقام من الفئة الذهبية: (1,800,000 ل.ل. ) اي ما يعادل (1200$)

– الأرقام من الفئة الفضية: (900.000 ل.ل.) اي ما يعادل (600$)

– الأرقام من الفئة البرونزية: (600.000 ل.ل.) اي ما يعادل(400$)

– الأرقام من فئة الكروم:(300,000 ل.ل.) اي ما يعادل (200$)

– اما الأرقام من الفئة العادية تبقى كما كانت سابقا (5000 ل.ل.) اي ما يعادل (3$)

بالنسبة للخطوط المميزة (البلاتينوم، الماسية “أ” والماسية “ب”) ستحدد أسعارها لاحقا.

كما لفت حواط انتباه المشتركين، الى أن ارقام الاشتراكات في كل شبكات الهاتف في لبنان الثابتة والخلوية تعود ملكيتها الى وزارة الاتصالات وأن المشتركين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، يحصلون عليها لمدة زمنية غير محددة فقط وذلك لقاء دفع الرسوم الشهرية المحددة ورسوم فواتير منتظمة وغير مسموح الاتجار بها.

كما طلب الوزير من المواطنين التقدم بإعتراضاتهم حول الاتجار بالارقام المميزة لدى مكتب الشكاوى في وزارة الاتصالات او الاتصال على الرقم 1775 من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وبالتعاون التام مع فريق عمله التجاري ووزارة الاقتصاد في محاولة لضبط السوق السوداء.