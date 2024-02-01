وزير الاتصالات يعلق على موضوع الـ A2P: اطّلعوا على هذه الحقيقة!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه:

“ردًّا على ما ورد في مقابلة إذاعية بأن “الخطوة التالية بعد اصدار ديوان المحاسبة لتقريره، تقتضي باقتناع وزير الاتصالات أن أداءه في الوزارة يجب ان ينطبق على القانون واعتبارات القانون فقط”، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير القرم أن يؤكد أن عمل الوزير في وزارة الاتصالات مبنيٌّ على الآتي:

١- عدم تخطّي حدود القانون.

٢- تأمين أقصى حدود الربحية ورفد الخزينة اللبنانية بأقصى ما يمكن من المداخيل.

٣- وضع دفاتر شروط علميّة وواضحة لإطلاق المزايدات والمناقصات، غير مفصّلة على قياسات معيّنة إنما تُعطي فرص متساوية للجميع.

٤- السعي لوقف الهدر والسمسرات.

أما الشعبوية والبطولات الوهمية والسعي وراءهما فليست من اهتمامات الوزير.

كما يشدّد المكتب الإعلامي على أن الوزير القرم لم يخالف القانون، وهو من أحرص الناس على حماية الأموال العامة، وتعزيز خزينة الدولة بها، والتقيّد بالقوانين، وهو ما دفع بالوزير، وفور تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة، الى إرساله الى ادارة شركة تاتش والطلب منها بالتقيّد الكلّي والفوريّ بمضمونه.

ويؤكد مكتب الوزير القرم أن عمل وزير الاتصالات ليس مبنياً على النظريات والتنظير بل على الرؤيا والصواب والدراية والاحترافية، وبأنّ الحكم على صوابية عمل الوزير هو النتيجة وما الأرقام والمردود المالي الا الدليل على ذلك.

فمن خلال مقارنة دقيقة بعدد الرسائل النصية SMS ومردودها المالي من ١٠/٨/٢٠٢٣ ولغاية تاريخه مع الفترة المماثلة من العام السابق، يتبيّن ما يلي:

أولاً في عدد الرسائل النصّية:

إن عدد ال SMS لعام ٢٠٢٢ عن الفترة المذكورة سجّل ١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليون اما في العام ٢٠٢٣ فسجّلت الفترة المماثلة ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليون أي بفارق سلبي لعدد الرسائل النصية بما يقارب ال ٤٥% مما يظهر أن الاتجاه العالمي لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2P

(World Wide trend) هو مسار انحداري.

ثانياً في المردود المالي:

إنّ المردود المالي في العام ٢٠٢٢ لل١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليون رسالة نصيّة بلغ ٨٥٤،٤١٠،٢٨ ألف يورو (هذا المبلغ قبل بدء تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها، فيما سجّل المردود المالي في الفترة نفسها انما في العام ٢٠٢٣ للـ ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليون رسالة نصّية إضافة الى الحد الأدنى الملتزم به مجموع بلغ ١،٣٦٢،٥٨٢،٦٤ مليون يورو (تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها )، أي بفارق إيجابي وقدره ٥٠٨،١٧٢،٣٦ ألف يورو بالرغم من أن الاتجاه العالمي (World Wide trend) لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2Pهو اتجاه انحداري.

لذا يتمنّى المكتب الإعلامي للوزير القرم من المهتمّين بموضوع الـ A2P الاطّلاع على هذه الحقيقة”.