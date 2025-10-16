وزير الاتصالات يفعّل الهيئة المنظّمة ويحدّد مهلة لتسليم الملفات قبل منتصف نوفمبر

ترأس وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه، ضم رئيسة وأعضاء الهيئة المنظّمة للاتصالات، بالإضافة إلى كبار موظفي الوزارة، وذلك لوضع جدول زمني لمباشرة عمل الهيئة بعد تعيين رئيستها وأعضائها رسميًا.

وأكد الحاج خلال الاجتماع على “ضرورة تفعيل الهيئة وتسليم الملفات العائدة لها بأسرع وقت ممكن”، مشددًا على أن العمل سيتم وفق خطة واضحة لضمان سير العمليات بكفاءة وشفافية.

واتفق المجتمعون على إحالة جميع طلبات التراخيص العالقة والجديدة إلى الهيئة فورًا، مع الإبقاء على الآلية الحالية للبيانات الجمركية في الوزارة، على أن يصدر وزير الاتصالات قرارًا رسميًا بهذا الخصوص في القريب العاجل.

كما تم تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة وكبار موظفي الوزارة، وقدمت برنامجًا زمنيًا مفصّلًا لتسليم جميع الملفات للهيئة، على أن يتم ذلك قبل 14 تشرين الثاني 2025.

وطلب الوزير من كوادر الهيئة الذين تم استعانتهم خلال الأعوام الماضية في الوزارة و”أوجيرو”، العودة إلى مراكزهم في أقسام الهيئة للبدء بتنفيذ المهام المنوطة بها.

وأكد الحاج أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الوزارة على تنظيم عمل الهيئة وضمان الاستفادة من خبرات كوادرها لتحقيق فعالية واستقرار في قطاع الاتصالات.