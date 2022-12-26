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وزير الاتصالات يمدّد هذه المهلة للمخالفين

منذ ساعة واحدة
وزير الإتصالات جوني القرم

وزير الإتصالات جوني القرم

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تلقّى مكتب وزير الاتصالات المهندس جوني القرم مراجعات من مشتركين يحملون خطوطاً خليوية إما ثابتة أو مسبقة الدفع، وقد تم توقيف تشغيل الخط على الشبكة بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية للهاتف الخليوي.

لذا يهمّ مكتب الوزير القرم أن يعلن عن تمديد وزارة الاتصالات المهلة أسبوعاً اضافياً بسبب الاعياد، كما يوضح أن بإمكان حاملي هذه الهواتف إعادة تشغيل خطهم على الشبكة بدءا من الساعة الثانية بعد منتصف ليل اليوم الاثنين 26\12\2022، عبر إطفاء الجهاز ومن ثم إعادة تشغيله من جديد على ان يدفع بعدها أصحابها الرسوم الجمركية.

ويدعو مكتب وزير الاتصالات حاملي الهواتف المخالفة الى دفع المستحقات المتوجبة عبر شركة “ليبان بوست”، فهذا النظام يكافح التهريب ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الخزينة التي كان يفوتها الكثير من الأموال.

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