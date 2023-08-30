وزير الاتصالات يُطمئن: الجباية الرسميّة لن تكون إلا بالليرة

طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ “الجباية الرسمية لن تكون إلّا بالليرة اللبنانية، بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” 420 ألف ليرة للـ80 غيغابايت، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول “2023.

ولفت في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، إلى أن “الحد الأدنى للفاتورة سيكون 420 ألف ليرة، والحد الأقصى لن يتخطى الـ7 ملايين ليرة في ما خص باقة الإنترنت الخاصة بالشركات”.

وقال: “نعمل كوزارة جاهدين لكي لا تصبح وزارة الاتصالات شبيهة بوزارة الكهرباء من حيث مافيات المولدات الكهربائيّة، ولهذا السبب شكلنا لجنة لتتابع هذا الموضوع ولتوقف الاحتكار في بعض المناطق”.

وتابع: “كسر الاحتكار سيأخذ معنا وقتًا لتعريف كل شبكات المناطق على الشبكة الرسمية، وهناك بعض المناطق لا تصل إليها شبكة أوجيرو للأسف، خصوصًا خارج العاصمة بيروت والنص القانوني واضح لآلية التعامل مع الشركات الموزعة”.