وزير الاعلام متسلّمًا منصبه: سألتزم سياسة النأي بالنفس

أكد وزير الاعلام الجديد “زياد مكاري”أنه سيلتزم مواقف الحكومة اللبنانية خصوصا سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية-العربية والتي تهدف إلى ترسيخ وحدة لبنان الداخلية من جهة، وإلى صون وتمتين وتحسين علاقاتنا مع الدول العربية من جهة أخرى

كلام مكاري جاء خلال عملية التسليم والتسلم بينه وبين والوزير بالوكالة عباس الحلبي في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، وغيرهم.

وقال”أتسلم وزارة الاعلام في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى إظهار رغبة الحكومة وعملها، حكومة “معا للإنقاذ”، من أجل الخروج من الأزمة، الأمر الذي يتطلب مقاربة شاملة تبدأ بتضافر جميع الجهود داخليا وصولا إلى تكريس مبدأ التواصل والتعاون بين لبنان والدول العربية. لافتا الى ان تسلمه هذه الوزارة مسؤولية كبيرة، قائلا: “انها لمهمة مشرفة ومسؤولية كبيرة أن اتسلم اليوم، من زميلي الوزير الدكتور عباس الحلبي، وزارة الاعلام في لبنان. مهمة مشرفة، لأنني أتولى وزارة تعنى بأغلى ما لدينا في لبنان، ألا وهي حرية التعبير. مسؤولية كبيرة، لأن الشأن العام ليس وجاهة، وإنما مسؤولية لا بد لمن يتولاها ان يعي بأنه يتولاها باسم الدولة اللبنانية، وباسم جميع اللبنانيات واللبنانيين، القاطنين كما المغتربين. وهذه هي مبادئي والتزاماتي”.

واذ اشار الى تسلمه الوزارة، في وقت يستعد البلد لاستحقاق الانتخابات النيابية، توجه مكاري الى الجسم الاعلامي قائلا: “من هنا، أتوجه إلى الجسم الإعلامي، أفرادا ومؤسسات، وأقول، نعلم جميعا أنه لطالما تميز لبنان بحرية التعبير، ولا بد لنا من أن نتسمك بها. وحرية التعبير هذه، في ظل الظروف الحالية، يجب أن تصب في مصلحة المواطن الذي يعاني ما يعانيه من هموم معيشية خانقة، وفي مصلحة لبنان الذي يمر في مرحلة حرجة من تاريخه”.

وختم متمنيا ” أن ترتقي المساحة الإعلامية الانتخابية لمصاف الخطاب العقلاني والبناء، عوضا عن سياسات نكء الجراح ونبش الماضي الأسود البغيض، وسياسات الهويات التي تضعنا في خانات ومواقف جامدة لا يمكن لنا من خلالها تأمين الاستقرار الكفيل للخروج من القعر الذي وصلنا إليه ومن أجل تدعيم مسيرة التعافي الذي باشرت فيها “حكومة معا للإنقاذ”.