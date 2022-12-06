وزير الاقتصاد استقبل رئيس نقابة موزعي الغاز.. اليكم التفاصيل

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون يرافقه أمين سر النقابة جان كيروز، في حضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر. وجرى البحث في شؤون وشجون قطاع الغاز والتوزيع.

بعد اللقاء، قال زينون: “تداولنا بمساعي وزير الاقتصاد مع وزير الطاقة بالنسبة لاصدار جدول تركيب الأسعار في توقيت مبكر، حيث أكد سلام أن هذه المشكلة بإتجاه الحل ومعالجتها تتطلب توفير فريق عمل قادر على اصدار جدول تركيب الاسعار بالسرعة المطلوبة بما يصون مصلحة المستهلك على مستويي السعر وعلى توفر قوارير الغاز في الاسواق ولعدم خلق سوق سوداء، وبما يؤمن تفادي أي خسائر قد تلحق بالموزّعين”.

وأضاف: “كما بحثنا موضوع مكافحة الغش في بعض شركات التعبئة التي تبيع قوارير غاز زنة ١٠ كيلوغرامات، حيث أكد سلام لزوم مكافحة هذه الظاهرة، ووعد بتكليف مراقبين لملاحقة المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص”.

وأبدى ارتياحه “لقرارات وزير الاقتصاد الهادفة الى حماية المستهلك والمساعدة في تنظيم جدول تركيب الاسعار”.