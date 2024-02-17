وزير الاقتصاد: الحرب الشاملة ستعيد لبنان إلى "العصر الحجري"

أكّد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن “تطور الوضع في المنطقة إلى مرحلة الحرب الشاملة من شأنه أن يعيد بلاده إلى ما وصفه بـ”العصر الحجري”.

جاءت تصريحات سلام لوكالة أنباء “العالم العربي” على هامش مشاركته في أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح أنه “شرح للمشاركين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما وصفها بأنها المأساة اللبنانية وانعكاسات الحرب على لبنان”، مؤكدا أن “وضع بلاده، وانعكاسات الحرب على الشعب اللبناني وعلى أرض لبنان”.

وشدد سلام على أن “البنية التحتية اللبنانية والسياحة اللبنانية والمؤسسات متوقفة، وقد كانت هذه قنوات قليلة يصمد من خلالها لبنان خلال هذه الأزمة الاقتصادية”.

وتابع، “يضاف إلى ذلك تدمير المحاصيل الزراعية بشكل كامل في جنوب لبنان، من ثروات شجر الزيتون وزراعات أساسية تؤمن مدخولا للاقتصاد اللبناني كبيرا واستخدام القنابل الإجرامية المسمومة التي تدمر التربة اللبنانية”.