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وزير الاقتصاد: الطحين والخبز متوفران والأزمة باتت خلفنا

منذ ساعة واحدة
الوزير أمين سلام

الوزير أمين سلام

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زار وفد من نقابات الأفران في لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور، اليوم، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام.

وتم التداول في ملف القمح والطحين وسير عمل الأفران. وتطرق الجانبان الى قضايا الافران، وتم “الاتفاق بعد انهاء المرحلة الثانية من العمل الدؤوب والتي ادت الى اعادة ١٠بالمئة للافران الصغيرة والمتوسطة والتي ابقت على حسومات ١٠بالمئة على الافران التي لديها زيادة. بأن تتضمن المرحلة الثالثة زيادة للافران التي لديها نقص وحسم للافران التي لديها زيادة بعد اكتمال تقارير الاجهزة الامنية لدى الوزارة”.

وأكد وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، ان “شحنات القمح المدعوم مستمرة بالوصول تباعا الى المطاحن. والطحين متوفر والخبز كذلك، والأزمة خلفنا والتعاون مع نقابة الافران قائم على ادق التفاصيل لحل اي عقدة”. وأعلن “أن الوزارة، بالتعاون مع النقابة والاجهزة الامنية، قادرة على تخطي كل العقبات”.

من جهته، شكر النقيب سرور الوزير سلام على “جهوده المكثفة الرامية لحل أي مشكلة في قطاع المخابز والمطاحن والأفران وعلى تلبية مطالب الأفران التي لديها نقص في الطحين المدعوم لتخطي كل العقد”، داعيا المواطنين الى عدم شراء اكثر من حاجتهم من الخبز، مؤكدا ان “لا أزمة طحين ولا انقطاع للخبز ولا ارتفاع غير عادي لسعر ربطة الخبز، لأن قرض البنك الدولي سيؤمن الدعم للخبز لحوالي عشرة اشهر تقريبا بأسعار معقولة”.

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