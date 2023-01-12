وزير الاقتصاد حزين على أطفال لبنان.. "يستبدلون الحليب بالماء والسكر"

غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر حسابه على”تويتر” قائلاً:

“لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهل في علم الانسانية وسلامة الاجيال…. رفع الدعم عن حليب الاطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. اطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر”.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض قد اعلن قبل يومين عن اتخاذ القرار برفع الدعم كليًّا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق.

وقال أبيض: “الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين بدلالة واضحة على التهريب إلى سوريا.

لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهلُ في علم الانسانية وسلامة الاجيال….رفع الدعم عن حليب الاطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. اطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر. pic.twitter.com/ew2RBqSeny — Amin Salam (@Amin_G_Salam) January 12, 2023