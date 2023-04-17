وزير الاقتصاد: سيعود للبنان دوره الكبير في دائرة التجارة العربية والإقليمية

بارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للبنان الانضمام وبصفة استثنائية معفى من المساهمة المالية إلى برنامج (الافتياس 2.0) برعاية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بعد عمل دؤوب لوزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعة للتنسيق القائم بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجامعة الدول العربية.

وقال سلام: “إن المنطقة العربية بحاجة إلى الاعتماد على التجارة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، للإسهام في معالجة القضايا الراهنة الملحة، كتزايد انعدام الأمن الغذائي، ووباء كورونا، وتغير المناخ، واضطرابات سلسلة التوريد، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل وتتعاون مع مختلف شركائها للاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للإسهام في زيادة ورفع مكاسب الدول العربية من التجارة الدولية، وتحسين البيئة التجارية في المنطقة العربية. وإن الانضمام إلى البرنامج سيفتح للبنان آفاق واعدة للتعاون مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء والاستفادة من المشاريع التجارية والتنموية التي يعتمدها”.

وختم: “رغم التحديات الجسام وبدعم الدول والمؤسسات العربية سيعود للبنان دوره الكبير في دائرة التجارة العربية والإقليمية بهوية اقتصادية جديدة بعد دخوله نادي الدول النفطية. كل الشكر والتقدير للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الاسلامي للتنمية على دعمهم الكبير للجمهورية اللبنانية خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.