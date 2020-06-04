وزير الاقتصاد عينه على وزن ربطة الخبز.. ومواد غذائية بدأت تنفد من الأسواق

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كشف وزير الاقتصاد راوول نعمة لإذاعة “صوت كل لبنان” أن “الأسعار بدأت بالانخفاض لأن المستوردين خائفين على أنفسهم لذلك يريدون أن يبيعوا بسرعة المخزون لديهم”.

وتوّجه نعمة الى رئيس جمعية المستهلك زهير برو طالباً اليه أن يذهب الى السوبرماركت ليلاحظ انخفاض الأسعار”.

ولفت الى أن “ستتم الملاحقة يومياً للتأكد من انخفاض الأسعار”، معتبراً انه مع عودة الصيارفة انخفض سعر الدولار ما سيؤدي الى انخفاض أكبر في الأسعار وسندرب شرطة البلديات لمساعدتنا في آلياتنا”.

وشدد نعمة على أن “المنافسة هي الأهم وليس تحديد السعر ونحن لدينا جدول سنراجعه دورياً والأفران سلمونا مستندات تؤكد أن كلفة الصيانة ارتفعت لذلك عدلنا في وزن ربطة الخبز وهم أرادوا أن يخفضوه الى 800 غرام الا أننا رفضنا لننصف أصحاب الأفران والمستهلك”.

كلام نعمة يتزامن “مع الازدياد المتسارع في اعباء الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة والغلاء المستفحل الذي بدأ ينعكس على كافة الطبقات الاجتماعية.

فالسلة الغذائية التي وعدت عبرها الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية ستبصر النور قريبا، بانتظار أن يتم الإستيراد من الخارج كما قال بعض الوزراء،

، فيما مادة المازوت متوفرة فقط للمهربين بينما تباع للمستهلكين في لبنان بالسوق السوداء بزيادة تصل الى ستة آلاف ليرة عن سعرها الرسمي المحدد من وزارة الطاقة.

في ظل كل ذلك يجد اللبنانيون أنفسهم ملزمين بتأمين ما يتوفر من المواد الغذائية بأسعار خيالية مخافة ارتفاع أسعارها أكثر، ولو أن القسم الأكبر منها بدأ ينفذ من الأسواق لأن إستيرادها من بلد المنشأ أصبح مكلفا جدا.