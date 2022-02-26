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وزير الاقتصاد: لا حاجة للهلع ‏

26 - فبراير - 2022
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

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أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن “العقوبات على روسيا يمكن أن تصعب علينا امكانية اللجوء الى اسواق اخرى لاستيراد القمح‎”.‎ وأوضح سلام في حديث تلفزيوني أن “لبنان يحتاج سنوياً الى ما يتراوح بين 550 و560 ألف طن من القمح”.‏

وأضاف: “نسعى للاتفاق مع بلد او بلدين يضمنان لنا سعراً متدنياً للقمح ونتمكن بالتالي من رصد كمية 50 الف طن تغطي حاجتنا لمدة ‏سنة”.‏ وتابع: “لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه ‏المرحلة أو تخزين اي مواد”.

وأردف سلام: “حريصون على عدم ضرب قطاع المطاحن خصوصاً ان استيراد الطحين من الخارج قد يؤدي الى اقفال المطاحن”.‏

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