وزير الاقتصاد: لا حاجة للهلع ‏

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن “العقوبات على روسيا يمكن أن تصعب علينا امكانية اللجوء الى اسواق اخرى لاستيراد القمح‎”.‎ وأوضح سلام في حديث تلفزيوني أن “لبنان يحتاج سنوياً الى ما يتراوح بين 550 و560 ألف طن من القمح”.‏

وأضاف: “نسعى للاتفاق مع بلد او بلدين يضمنان لنا سعراً متدنياً للقمح ونتمكن بالتالي من رصد كمية 50 الف طن تغطي حاجتنا لمدة ‏سنة”.‏ وتابع: “لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه ‏المرحلة أو تخزين اي مواد”.

وأردف سلام: “حريصون على عدم ضرب قطاع المطاحن خصوصاً ان استيراد الطحين من الخارج قد يؤدي الى اقفال المطاحن”.‏