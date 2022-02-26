وزير الاقتصاد: لا حاجة للهلع ‏

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن “العقوبات على روسيا يمكن أن تصعب علينا امكانية اللجوء الى اسواق اخرى لاستيراد القمح”. وأوضح سلام في حديث تلفزيوني أن “لبنان يحتاج سنوياً الى ما يتراوح بين 550 و560 ألف طن من القمح”.
وأضاف: “نسعى للاتفاق مع بلد او بلدين يضمنان لنا سعراً متدنياً للقمح ونتمكن بالتالي من رصد كمية 50 الف طن تغطي حاجتنا لمدة سنة”. وتابع: “لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه المرحلة أو تخزين اي مواد”.
وأردف سلام: “حريصون على عدم ضرب قطاع المطاحن خصوصاً ان استيراد الطحين من الخارج قد يؤدي الى اقفال المطاحن”.