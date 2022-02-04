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وزير الاقتصاد: لتفعيل الاقتصاد الزراعي في سبيل تصدير الصناعات الغذائية

4 - فبراير - 2022
وزير الاقتصاد - أمين سلام

امين سلام

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شدد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على “أهمية تفعيل الاقتصاد الزراعي وترشيده لتصدير الصناعات الغذائية، مبديا حرصه الشديد على فتح اسواق العالم لهذه المنتوجات، والعمل على رفع قيمة التعويضات لمزارعي القمح عن اضرار المحاصيل السابقة”، مؤكدا “إبقاء أبواب وزارة الاقتصاد مفتوحة أمام جميع المزارعين لتلقي طلباتهم ومساعدتهم في قضاياهم المحقة.

كلام سلام جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة عصر اليوم وفد ممثلي المزارعين من نقابات واتحادات وتجمعات حضر شاكرا.

وتحدث باسم المزارعين خالد شومان الذي شكر الوزير سلام على “قراره الجريء بفرض أولوية مصلحة المزارعين في تصدير القمح اللبناني القاسي، وتمكين المزارعين من الحصول على الفريش دولار وفتح الاسواق العالمية لمنتوجاتهم كخطوة داعمة لهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأعلن شومان “وقوف جميع مزارعي لبنان الى جانبه، بالنظر لاهتمامه بأوضاعهم الاقتصادية وذهابه الى ابعد الحدود من اجل ضمان اقتصادياتهم ومعيشتهم واهتمامهم بارضهم”.

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