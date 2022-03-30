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وزير الاقتصاد: ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح

منذ 4 ساعات
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

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في إطار الحديث عن مخاوف من شحّ مادة القمح وانقطاعها في لبنان عقب الحرب الاوكرانية، طمأن وزير الإقتصاد أمين سلام، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن “ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي”.

وأكّد سلام أنّ السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن، هناك خوف من ارتفاع الأسعار بعد ذلك.

في السياق، قال الوزير: “نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي”.

ولفت الى انه “بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طلب من وزارة الإقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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