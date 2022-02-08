وزير الاقتصاد من بكركي: "يقولون اننا ضعفاء لكننا سنفاجئهم"

توجّه وزير الاقتصاد أمين سلام الى من “يتهمونهم بالضعف” قائلا: “نحن نقول ان امكانياتنا ستفاجئهم في عدة اماكن لان الاطر التي سنعمل من خلالها ستلجم كل من يخطىء بحق الشعب اللبناني ويستغله في هذه المرحلة. هناك عمل ميداني نقوم به سوف يتطور ويتسع، ونحن كوزارة اقتصاد نتعاون اليوم مع جهات دولية وامنية وقضائية لنوسع هامش الرقابة، والاهم ان لدينا مشروعا تشريعيا كبيرا يتعلق بعدد من القوانين الاساسية ومن بينها قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك لحماية المواطن من الاحتكار ووضع اطر اقتصادية على المدى الطويل تخلق استدامة بالحماية والجودة وكل ما يطلبه اللبناني من ضمانة من الدولة اللبنانية”.

كلام سلام جاء خلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث لفت الى انها المرة الاولي التي يلتقي فيها البطريرك وانهما تحدثا عن عدد من المواضيع الوطنية. وقال : “استمعت الى حكمة وتوجيهات غبطته وأطلعته على ما نقوم به ودورنا اليوم كجيل شاب في انقاذ لبنان وتحديد هدفه، هذا اللبنان الذي نحلم به وبتطوره. لقد كانت الزيارة مميزة جدا على أمل متابعة هذا التواصل للبحث في المسائل الوطنية والاقتصادية التي يمكننا التعاون فيها من اجل خير المواطن اللبناني. ونحن على استعداد دائم للاخذ بمشورة غبطة البطريرك، على أمل ان تبقى بكركي هذا المزار الذي نزوره دائما برحابة صدر ووطنية كاملة”.

ووعد سلام اللبنانيين: “بأن المسيرة التي بدأناها في حماية المواطن اللبناني وتحديدا حماية المستهلك، ستتواصل بملاحقة المتلاعبين وكل من تسول له نفسه في هذه المرحلة الدقيقة استغلال المواطن اللبناني وسنكون له بالمرصاد بكل ما اوتينا من قوة”.