وزير الاقتصاد من صيدا: انطلق الاقتصاد الجنوبي يعني انطلاق الاقتصاد اللبناني

اختتم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط زيارته لمحافظتي الجنوب والنبطية، بلقاء موسع عقده في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا، في حضور، المدير العام في الوزارة الدكتور محمد ابو حيدر، رئيس الغرفة محمد صالح والاعضاء، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، نائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكر وفاعليات اقتصادية.

بداية، قال صالح: “يسرنا اليوم أن نجتمع مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة والمدير العام في غرفة صيدا والجنوب، بيت الاقتصاد الجنوبي. إننا نقدّر إجتماعاتكم مع الهيئات الاقتصادية، للإطلاع على واقع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كل المناطق اللبنانية. وهذا يدل على حرصكم بأهمية تفعيل القطاعات الانتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد، ودور القطاع الخاص المحوري في بناء الإقتصاد على مستوى الوطن”.

اضاف: “اليوم مع الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد نجدد تأكيدنا بان تفعيل القطاعات الانتاجية هو الطريق الاسلم والصحيح. واننا نعتمد على نشاطكم وخبرتكم المهنية والمالية لتطوير وتنمية القطاعات الانتاجية، وبشكل خاص في منطقة صيدا والجنوب حيث أن الإعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على ارض الجنوب أثّرت بشكل سلبي على المصانع والمؤسسات اﻻنتاجية التي إما دمرت أو أقفلت”.

وختم: “لا نريد لهذه الجلسة أن تقتصر على عرض الواقع الاقتصادي والمالي، او الإكتفاء برفع الصوت والشكوى. نريدها جلسة مثمرة وبناءة، لمناقشة الآليات الكفيلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصاً المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي واعفاء المتضررين من تسديد الرسوم الضريبية. كما نتطلع الى توفير مناخ الاعمال المناسب على المستوى الاداري والتشريعي لزيادة حجم الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمار، ومشاريع الابداع والابتكار”.

من جهته، اكد البساط ان “صيدا مدينتنا وبيتنا كذلك بالنسبة لنا مدينة صور وبقية الجنوب بيتنا ايضاً”. وقال: “اهتمامنا كحكومة بالجنوب قوي جدا، والسبب واضح نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية والضرر الذي حصل بفعلها وطلب المساعدة من اهالي الجنوب الذين تضرروا جرائه سمعناه. ولكن هناك سبب آخر الا وهو ان الجنوب تاريخيا منطقة تشكل 30 بالمئة من الانتاج القومي، لانها تجمع الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة. لذلك اهتمامنا به اناني نوعاً ما لانه اذا انطلق الاقتصاد الجنوبي هذا يعني انطلاق الاقتصاد اللبناني، لذلك جئنا لنعمل واياكم على هذه الانطلاقة بروحية التعاون”.

ثم عرض اللقاء لابرز التحديات التي تواجهها القطاعات الصناعية و الانتاجية في صيدا والجنوب، وللسبل الآيلة لدعمها من قبل الوزارة مالياً وادارياً، لاسيما المؤسسات والمصانع، اضافة الى معامل الاجبان والالبان التي تضررت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية.كما ركز على سبل الاستفادة من مساحات على ارض مرفأ صيدا الجديد في مشاريع اقتصادية مستقبلية.

وفي الختام أولم صالح على شرف الوزير البساط والحضور.